Eisbullen starten mit Niederlage

Salzburger verloren zum Auftakt der Pick Round mit 2:4 in Bozen.

Der EC Red Bull Salzburg hat am Sonntag den Start in die Pick Round der ICE Hockey League verpatzt. Die Eisbullen mussten sich bei Grunddurchgangssieger Bozen trotz früher Führung mit 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) geschlagen geben und bleiben damit punkteloser Tabellenletzter.

Nach einer starken Anfangsphase der Südtiroler schoss Dominique Heinrich die Red Bulls in Front (4.). Die Führung hielt allerdings keine drei Minuten, dann staubte Gleason Fournier nach einem Stangentreffer eiskalt ab. Doch damit nicht genug. Angelo Miceli erhöhte in Überzahl auf 2:1 für die Gastgeber (13.). Salzburg konnte hingegen sein letztes Powerplay vor der ersten Pause trotz guter Chancen nicht zum Ausgleich nutzen.

Besser lief es, als die Bullen gleich mit zwei Mann mehr auf dem Eis standen. Rick Schofield traf nach Querpass von John Hughes aus spitzem Winkel zum 2:2-Ausgleich (28.). Doch wieder währte die Freude nur kurz. Bozen nützte ein Powerplay, um durch Daniel Catenacci erneut in Führung zu gehen.

Im Schlussdrittel erhöhte Miceli (47.) mit seinem zweiten Treffer auf 4:2 für die Südtiroler. Salzburg konnte hingegen nicht mehr nachlegen. "Am Ende haben die Special Teams den Unterschied gemacht", meinte Red-Bull-Verteidiger Heinrich. "Wir wissen, dass unser Powerplay Spiele entscheiden kann. Heute war es aber nicht genug."

Zumindest haben die Bullen nun ein bisschen Zeit, um daran zu arbeiten. Denn das nächste Spiel in der Pick Round steht für sie erst am Freitag an, wenn der KAC im Volksgarten zu Gast ist.

Pick Round: Bozen - EC Red Bull Salzburg 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). Tore: Fournier (7.), Miceli (13./PP, 47.), Catenacci (33./PP) bzw. Heinrich (4.), Schofield (28./PP2).

KAC - Capitals 1:2 n.V. (0:0, 0:1, 1:0/0:1).