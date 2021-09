Eisbullen starten stark in die Königsklasse

Lamoureux musste beim 6:2-Sieg zum CHL-Auftakt gegen Friske Asker aber verletzt vom Eis. Für Coach McIlvane war es "ein seltsames Spiel".

Am Freitagabend hatte für die Spieler des EC Red Bull Salzburg das lange Warten ein Ende. Mit dem Champions-Hockey-League-Match gegen Friske Akser begann nach dem Salute-Turnier und den Testspielen endlich die neue Saison. Die Salzburger zeigten sich zum Auftakt gleich in Torlaune und setzten sich in Norwegen letztlich souverän mit 6:2 (1:1, 2:0, 3:1) durch.

Die Eisbullen demonstrierten schon in der ersten Minute, was sie sich für das Match vorgenommen hatten: frühes Attackieren mit robustem Körpereinsatz, um dann schnell abzuschließen. So landeten sie schon nach 14 Sekunden den ersten harten Check und feuerten wenig später auch den ersten gefährlichen Schuss ab. Doch auch die Norweger zeigten gleich zu Beginn mit einem schnellen Konter auf.

In ihrem dritten Powerplay belohnten sich die Salzburger erstmals für ihre Offensivbemühungen. Ty Loney netzte nach einer schnellen Drehung vor dem Tor zur 1:0-Führung ein. Ein doppelter Ausschluss gegen die Eisbullen ließ die Norweger zurück ins Spiel kommen. Erst verletzte sich Keeper JP Lamoureux bei einer sensationellen Parade. Dann war Ersatzmann Nicolas Wieser beim ersten Schuss auf seinen Kasten chancenlos.

Die Salzburger benötigten nicht lange, um wieder die Kontrolle zu übernehmen. Der zweite Treffer gelang ihnen aber erst kurz nach der Pause, als TJ Brennan nach zwei Loney-Fehlschüssen den Puck doch noch im Nachsetzen versenkte. Danach wurde das Spiel zunehmend zerfahren, auch weil Salzburg viele Zeitstrafen kassierte. Schließlich gelang aber Youngster Danjo Leonhardt kurz vor der letzte Pause doch noch mit etwas Glück und Mithilfe des gegnerischen Goalies der Treffer zur 3:1-Führung.

Im Schlussdrittel legten die Salzburger einen Blitzstart hin. Nach nur 24 Sekunden traf Thomas Raffl, eine knappe Minute erhöhte Mario Huber auf 5:1. Die zunehmend müder wirkenden Norweger schöpften nach einem verwandelten Penalty noch einmal kurz Hoffnung, doch Nicolas Wieser ließ keinen weiteren Gegentreffer mehr zu. Den Schlusspunkt unters Match setzte dann Ty Loney, der ein zweites Mal im Powerplay aus kurzer Distanz kaltschnäuzig einnetzte.

"Es war ein seltsames Spiel, mit einem wegen der vielen Strafen seltsamen Rhythmus. Aber unser Gameplan hat sich am Ende ausgezahlt", meinte Salzburg-Coach Matt McIlvane, der viel Positives aus dem Spiel mitnahm. "Besonders gefallen hat mir, wie wir sie unter Druck gesetzt haben. Wir haben ihnen nicht viel Raum gelassen und das hat uns zu vielen Chancen und Toren verholfen."

Nun heißt es für die Eisbullen schnell weiter nach Polen, wo am Sonntag (17.30 Uhr/live ORF Sport+) gegen Jastrzębie bereits das zweite CHL-Gruppenspiel auf dem Programm steht.

Frisk Asker - EC Red Bull Salzburg 2:6 (1:1, 0:2, 1:3). Tore: Gustafsson (14./PP2), Granholm (44./PS) bzw. Loney (13./PP, 56./PP), Brennan (23.), Leonhardt (38.), Raffl (41.), M. Huber (42.)