Eisbullen stehen nach 0:6-Pleite vor dem Aus

Der EC Red Bull Salzburg war im dritten Halbfinalspiel gegen den KAC chancenlos. Nur vier Siege in Folge können das Saisonende verhindern.

Der EC Red Bull Salzburg benötigt ein kleines Eishockey-Wunder, um noch ins Finale der ICE Hockey League einzuziehen. Die Eisbullen wurden am Donnerstag in Klagenfurt mit 0:6 abgeschossen und liegen damit in der Semifinalserie gegen den KAC bereits mit 0:3 zurück. Nun benötigen sie schon vier Siege in Folge, um das vorzeitige Saisonende doch noch verhindern zu können. Der erste davon soll am Samstag (19.15 Uhr) im Volksgarten glücken.

Die Hoffnung, die Wende wie schon im Viertelfinale gegen Dornbirn im dritten Spiel einzuleiten, erlitt schon früh einen Dämpfer, als Thomas Hundertpfund den KAC nach knapp drei Minuten in Führung schoss. Der zweite Genickschlag folgte kurz vor dem Drittelende durch den Ex-Bullen Samuel Witting. Das 3:0 für den KAC ließ dann sogar Goalie JP Lamoureux aus Frust seinen Schläger zerschlagen. Einmal mehr waren die Bullen unnötig in Unterzahl, nachdem Derek Joslin den Puck auf die leere Tribüne gefeuert hatte. Kurz vor Ablauf der Strafe sprang die Scheibe Thomas Hundertpfund nach einem Schussversuch direkt vor den Schläger und der Routinier schoss aus kurzer Distanz eiskalt ein.

Coach Matt McIlvane versuchte seine Spieler vor dem Schlussdrittel mit einer lautstarken Kabinenpredigt noch einmal für eine Aufholjagd wachzurütteln. Zudem wirbelte er die Linien kräftig durcheinander. Das brachte aber alle nichts. Das Drittel war gerade einmal 96 Sekunden alt, da nutzte der KAC einen Fehler im Aufbauspiel der Salzburger zum 4:0. Nach dem fünften Treffer der Kärntner ging Goalie Lamoureux endgültig frustriert vom Eis. Ersatzmann Jesper Eliasson musste sich dann zumindest nur mehr einmal geschlagen geben.

"Das war heute von uns allen viel zu wenig. So gewinnst du nicht einmal ein Spiel im Grunddurchgang", zeigte sich Red-Bull-Stürmer Florian Baltram schwer enttäuscht. "Jetzt müssen wir angefressen sein und Stolz zeigen und am Samstag unser bestes Spiel abliefern."

Semifinale: KAC - RB Salzburg 6:0 (2:0, 1:0, 3:0). Tore: - Hundertpfund (4., 38/PP), Witting (19.), Petersen (42., 57.), Ganahl (46.). Stand in der Best-of-7-Serie: 3:0. Bozen - Vienna 6:3 (3:1, 1:1, 2:1). Serie: 2:1.