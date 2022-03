Eisbullen-Trainer McIlvane: "Die Reise und dann das Ende genießen"

Red Bull Salzburg bereitet sich auf die bevorstehenden Eishockey-Play-offs vor - und wählte als Viertelfinalgegner Znaim.

Es ist eine kuriose Situation: Die wichtigste Jahreszeit im Eishockey hat begonnen. Doch nach Einführung der Pre-Play-offs, in der vier Teams um die letzten zwei Play-off-Plätze kämpfen, waren die Top-Teams zur Pause gezwungen. In den zwei Serien setzten sich Freitag der KAC (7:0 in Bozen) und Znaim (5:4 nach Verlängerung in Graz) durch. Danach hatte Salzburg als Sieger des Grunddurchgangs die erste Wahl - und wählte Znaim als Gegner für das Viertelfinale. Das beginnt am kommenden Mittwoch mit dem Heimspiel ...