Eisbullen: Turnier verloren, aber viel Erfahrung getankt

Salzburgs Eisbullen verloren das Finale des Salute-Turniers gegen Bern. In der Champions Hockey League treffen die Teams erneut aufeinander.

Knapp nicht zum Sieg gereicht hat es für die Eishockey-Cracks von Red Bull Salzburg beim Salute-Turnier in Garmisch-Partenkirchen. Die Truppe von Coach Greg Poss musste sich im Finale gegen den SC Bern erst in der Overtime geschlagen geben. "Leider hat uns am Ende das Glück gefehlt, um das Spiel und das Turnier zu gewinnen", meinte der Trainer der Salzburger, nachdem ein abgefälschter Schuss den 2:1-Sieg der Schweizer fixiert hatte.