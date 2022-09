Eisbullen überrollten Graz zwei Drittel lang

Salzburger feiern 3:0-Heimsieg und führen nun ungeschlagen die ICE Hockey League an.

Der EC Red Bull Salzburg hat am Sonntag die Tabellenspitze der ICE Hockey League erklommen. Die Eisbullen setzten sich zu Hause mit 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) gegen Graz durch und feierten damit im vierten Ligamatch auch den vierten Sieg.

Dabei musste Coach Matt McIlvane neben den Rekonvaleszenten Ty Loney, Paul Huber und Dominique Heinrich auch auf Lukas Schreier verzichten. Der Verteidiger hatte sich am Freitag beim Spiel in Asiago einen Bruch im linken Unterarm zugezogen. Er wurde am Samstag operiert und fällt für mehrere Wochen aus. Für ihn sprang Lukas Hörl ein. Der 19-jährige gebürtige Salzburger aus der Red-Bull-Eishockey-Akademie hat bereits letzte Saison sein Profidebüt gegeben und durfte sich nun zum zweiten Mal in der obersten Spielklasse beweisen.

Salzburg startete stark ins Match und schnürte die Gäste in den Anfangsminuten in ihrem Drittel ein. Im ersten Powerplay münzten die Red Bulls ihre Dominanz dann auch in die 1:0-Führung um. Chay Genoway zog unhaltbar von der blauen Linie ab (8.). Nur eine Minute später hatte Mario Huber die große Chance auf Treffer Nummer zwei. Sein Schuss traf aber nur die Stange. Peter Schneider machte es dann besser. Der Topscorer der vergangenen Saison stand nach einem geblockten Nissner-Versuch perfekt und drückte den Puck über die Linie.

Im zweiten Drittel spielten die Grazer etwas besser mit, große Gefahr strahlten sie aber weiterhin nicht aus. Salzburgs Torhüter David Kickert musste in den ersten vierzig Minuten lediglich drei Schüsse parieren, während sein Gegenüber Christian Engstrand mit 33 Salzburger Schüssen eingedeckt wurde. Den einzigen Treffer im Mitteldrittel erzielte Paul Stapelfeldt mit einem verdeckten Schuss von der blauen Linie. Es war das erste Tor des Verteidigers bei den Profis, entsprechend groß war der Jubel bei seinen Mitspielern. Mit der 3:0-Führung im Rücken trat Salzburg im Schlussdrittel nicht mehr so dominant auf. Dadurch bekam Kickert im Tor noch mehrere Gelegenheiten, sich auszuzeichnen, ließ aber keinen der 14 Schüsse der Grazer passieren. Allerdings brachten auch seine Vorderleute den Puck nicht mehr im gegnerischen Kasten unter.

"Wir haben unser Spiel so stark durchgezogen, wie wir uns das vorgenommen haben, und können damit sehr zufrieden sein", meinte Debüttorschütze Stapelfeldt. "Über mein Tor habe ich mich natürlich sehr gefreut."