Salzburg bezwang zum Pick-Round-Abschluss Graz mit 4:2 und wählte fürs Viertelfinale Villach.

Die Tabellenspitze war für die Eisbullen vor ihrem Abschlussspiel in der Pick Round der Erste Bank Eishockey Liga bereits außer Reichweite. Dennoch gaben die Salzburger am Samstag noch einmal alles, um ihre Fans zumindest mit einem Heimsieg in die Play-offs ...