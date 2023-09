Eisbullen fordern den VSV zum Verfolgerduell heraus

Salzburger wollen weniger Strafen nehmen. Ex-Spieler warten in Villach im Tor und im Sturm.

Die Siegesserie des EC Red Bull Salzburg in der ICE Hockey League ist am Dienstag im Auswärtsmatch gegen Innsbruck zu Ende gegangen. Ausschlaggebend für die erste Saisonpleite war, dass die Salzburger zu viele Strafen nahmen. So mussten die Red Bulls 14 Minuten in Unterzahl bestreiten, während die Haie nur zwei Mal die Kühlbox besetzten.

Die erste Strafe des Spiels gegen Ali Wukovits nutzte Innsbruck gleich zur Führung, der die Salzburger bis in die Schlussminute der regulären Spielzeit hinterherliefen. In der Verlängerung standen die Bullen dann von Beginn an unter Druck, weil Tyler Lewington mit der Schlusssirene zwei Minuten ausgefasst hatte. Ausgepowert durch den Kampf in Unterzahl konnten die Salzburger den Verlusttreffer nicht mehr verhindern.

Dass man sich mit den vielen unnötigen Strafen selbst um die Siegchance gebracht hat, war auch in der Mannschaft Thema. So wurde sogar ein interner Strafenkatalog diskutiert, der die Sünder an der eigenen Geldtasche packt. "Wir sind dabei verblieben, dass wir Profis sind, die ohnehin stets nach einem gewissen Level an Exzellenz streben. Aber wenn sich nicht bald etwas ändert, werden wir andere Mittel finden müssen, um von der Strafbank fernzubleiben", berichtet Ali Wukovits, der selbst mit bislang acht Minuten auf der Strafbank die Negativliste der Salzburger Sünder klar anführt.

Im Verfolgerduell gegen den punktgleich auf Rang drei liegenden VSV wollen sich die Eisbullen am Freitag (19.15 Uhr) wieder disziplinierter zeigen. "Wir müssen weniger Strafen nehmen als bisher, sonst wird es sehr schwer", betont Wukovits vor seinem 100. Ligaspiel im Dress der Salzburger. "Wir haben zwar ein gutes Penaltykilling, aber es bringt dich trotzdem jedes Mal aus dem Spielfluss und das müssen wir unbedingt abstellen."

Mit Villach kehren mehrere Ex-Bullen wieder nach Salzburg zurück. Im Sturm heißt es auf Alexander Rauchenwald, John Hughes und den in der Akademie ausgebildeten Maximilian Rebernig achtzugeben. Im Tor steht Routinier JP Lamoureux. "Uns erwartet auf jeden Fall ein sehr starker Gegner. Sehr offensiv, kompakt und mit guten individuellen Spielern", weiß auch Wukovits. "Gegen Villach werden wir unser bestes Spiel brauchen."