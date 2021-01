Eisbullen wollen in Innsbruck wieder von Beginn an voll da sein

Verschlafenes Anfangsdrittel gegen Bozen ärgerte die Salzburger.

Der perfekte Abschluss der Heimspielserie ist den Eishockeybullen knapp nicht geglückt. Im ersten Match des neuen Jahres mussten sich die Salzburger Tabellenführer Bozen im Penaltyschießen geschlagen geben, womit sie aus den drei Heimpartien rund um den Jahreswechsel sieben von neun möglichen Punkten holten. Den nächsten Sieg in der ICE Hockey League wollen die Salzburger nun am Sonntag (17.30 Uhr) in Innsbruck feiern.

Gegen Bozen zu spät begonnen

Für die Bullen spricht, dass sie das Heimspiel gegen die Tiroler am Mittwoch mit 5:1 für sich entschieden haben. Zudem waren sie im Neujahrsspiel gegen Bozen nach verschlafenem Anfangsdrittel nahe dran, aus einem 1:3-Rückstand noch einen Sieg zu machen. "Wir hatten Chancen, das Spiel sogar noch zu gewinnen, aber leider haben wir heute insgesamt zu spät begonnen, unser Spiel zu spielen", meinte Coach Matt McIlvane. Letztlich waren im Penaltyschießen insgesamt 18 Versuche nötig, ehe die Entscheidung zugunsten der Gäste fiel.

Huber warnt vor Ex-Club

"Mit einem besseren ersten Drittel hätten wir uns die Chance gegeben, das Spiel zu gewinnen", ärgerte sich Salzburgs Stürmer Mario Huber über den schwachen Start ins Match. In Tirol soll das nicht noch einmal passieren. "Die Innsbrucker sind eine hart arbeitende Mannschaft, für die wir zu 100% bereit sein müssen. Zusammenarbeiten und zusammenspielen. Wenn du ihnen die Chancen gibst, verwerten sie die eiskalt, diese Offensivqualitäten zeichnen sie heuer besonders aus", warnt Huber vor seinem Ex-Club.

Heinrich kehrt zurück

Besonders aufpassen muss Salzburg auf die beiden Stürmer Daniel Ciampini und Braden Christoffer, die mit 18 Toren und 17 Assists bzw. 11 Toren und 20 Assists an der Spitze der Liga-Wertung stehen. Umso erfreulicher, dass Bullen-Verteidiger Dominique Heinrich nach dreieinhalbwöchiger Verletzungspause wieder ins Team zurückkehrt. Dafür muss neben den rekonvaleszenten Jack Skille, Alexander Rauchenwald und Filip Varejcka auch Julian Lutz (Oberkörperverletzung) wieder passen. John Peterka und Tim Harnisch fehlen weiterhin wegen der U20-Weltmeisterschaft in Kanada.



Quelle: SN