Eisbullen wollen mit Vollgas ins Play-off

Nach dem 4:3-Heimsieg über Växjö benötigt der EC Red Bull Salzburg in den Champions-League-Duellen gegen Bern nur mehr einen Punkt.

Freud und Leid lagen am Samstag beim Champions-League-Heimspiel der Salzburger Eishockey-Bullen eng beisammen. Nur 19 Sekunden nachdem die Gäste aus Växjö den späten Ausgleich zum 3:3 bejubelt hatten, starrten sie frustriert an die Hallendecke, während die Salzburger freudestrahlend übers Eis flitzten. Ryan Duncan hatte die Bullen mit einem letzten Kraftakt erneut in Führung geschossen. In den verbliebenen 16 Spielsekunden schafften es die Schweden nicht mehr zu kontern.

"Das war ein extrem aufregendes Spiel. Ich bin sehr froh, dass mir der Treffer noch geglückt ist", sagte der Salzburger Siegtorschütze nach Spielende erleichtert. Durch den 4:3-Sieg ohne Gang in die Overtime stehen die Bullen bereits mit einem Bein im Play-off der Champions League. Aus den verbleibenden zwei Spielen gegen Tabellenführer Bern benötigen sie nur mehr einen Punkt, um den Aufstieg endgültig fix zu machen.

"Ich bin glücklich, dass wir jetzt in dieser tollen Position sind", meinte Coach Greg Poss. Das heiße aber nicht, dass Salzburg in den Duellen gegen die bereits fix aufgestiegenen Schweizer einen Gang zurückschalten könne. "Wir werden auch in diesen Spielen Vollgas geben", versichert Poss. "Aber vorerst gilt unsere volle Konzentration dem Match am Freitag gegen Klagenfurt. Wir haben ja auch in der Meisterschaft noch viel vor und freuen uns, dass die Liga endlich losgeht."

Die geglückte Revanche für die 2:5-Niederlage im Hinspiel in Schweden hat jedenfalls frisches Selbstvertrauen gebracht. "Gegenüber dem ersten Spiel in Växjö haben wir eine enorme Leistungssteigerung gezeigt. Wir waren viel kompakter und haben viel besser gekämpft", urteilt der Bullen-Coach.

So ließen sich die Salzburger auch vom Blitzstart der Schweden nicht beeindrucken. Keine zwei Minuten benötigte Växjö, um im ersten Powerplay in Führung zu gehen. Dustin Gazley gelang kurz vor der Pause der Ausgleich (17.). Im Mitteldrittel legten erneut die Gäste vor, Salzburg konterte mit einem Doppelschlag von Brant Harris (28.) und Raphael Herburger (31.).

Danach wollte bis in die Schlussminute kein Treffer mehr fallen, obwohl beide Teams je ein Mal vergeblich reklamierten: Salzburgs Chris VandeVelde war gemeinsam mit dem Puck im Kasten der Schweden gelandet, Växjö hatte ein "Phantom-Tor" gesehen.