Eisbullen wollen wieder ins Finale

Salzburger haben beim Salute-Turnier Rechnung mit Sparta Prag offen.

Die Uhr tickt. In nicht einmal zwei Wochen starten die Salzburger Eishockeybullen in der Champions Hockey League in die neue Saison. Höchste Zeit also, vom Trainings- auf den Wettkampfmodus umzuschalten, und das Red Bull Salute in Garmisch-Partenkirchen bietet dazu die ideale Gelegenheit.

Den letzten Schliff für das heute, Freitag (16 Uhr), mit dem Halbfinale gegen Sparta Prag beginnende Turnier haben sich die Salzburger am Montag bei einem Testspiel gegen den DEL-Club Straubing Tigers geholt. "Wir haben unter anderem sehr viel Über- und Unterzahlsituationen trainiert und wollen das gegen Prag gleich umsetzen", erklärt Coach Greg Poss. "Wir gehen voll rein in die Partie und wollen unbedingt gewinnen."

Mit dem achtfachen tschechischen Meister hat man ohnehin noch aus dem Vorjahr eine Rechnung offen. Damals musste man sich den Pragern mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben und verpasste so den Einzug ins Finale. Dort dürfte auch heuer wieder Red Bull München warten, das im zweiten Halbfinale gegen den SC Bern als großer Favorit gilt. Coach Poss würde das Duell mit den deutschen Kollegen natürlich freuen. "Es wäre schön und sicher reizvoll. Aber zuerst einmal müssen wir gegen Prag gewinnen, damit das für uns ein Thema sein könnte", betont der Trainer.

Dass man sich im Sommer nicht genug verstärkt habe, um beim Salute mitzuhalten, glaubt er jedenfalls nicht. "Es gab keinen großen Umbruch. Wir haben nur fünf Neue im Kader, aber die passen wirklich gut rein", sagt Poss. "Die Jungs hatten bis jetzt eine gute Vorbereitung. Sie sind fit und heiß auf dieses erste Turnier. Mit einem frühen Erfolgserlebnis in die Saison zu starten würde Selbstvertrauen geben."