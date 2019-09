Eishockey: 5:0 in Dornbirn - Salzburgs Liga-Auftakt war makellos

Auf den 5:1-Kantersieg am Freitag in Bozen ließ Red Bull Salzburg Sonntag einen klaren 5:0-Erfolg in Dornbirn folgen - und grüßt nach dem ersten Wochenende von der Tabellenspitze.

Dass ein guter Start in die Liga für die neu formierte Mannschaft extrem wichtig sei, das hat der neue Salzburger Chefcoach Matt McIlvane nicht nur einmal vor dem Liga-Auftakt klar gemacht. Doch von so einem Auftakt konnte er maximal träumen: Die ersten beiden Partien wurden auswärts ganz klar gewonnen, Sonntag gab es einen 5:0-Sieg in Dornbirn. Damit feierte Keeper JP Lamoureux schon sein erstes Shutout für Salzburg und die Mannschaft grüßt bereits von der Tabellenspitze. Zuletzt war man im September 2016 sogar mit drei Siegen in die Liga gestartet - die Marke könnte bei der Heimpremiere gegen die Black Wings Linz am kommenden Freitag im Volksgarten auch eingestellt werden.

Doch nicht nur deswegen dürfen sich Salzburgs Fans auf die Heimpremiere freuen. Hinten äußerst stabil (in den ersten zwei Spielen ließ man nur einen einzigen Alleingang auf Lamoureux zu), mit einem Klassemann im Tor, viel Tempo im Spiel nach vorn und einem ganz starken Forecheck - die ersten Spiele zeigten die neue Marschrichtung schon ganz klar.

War Bozen am Freitag lange Zeit ein unangenehmer und phasenweise auch ruppiger Gegner, so war die Partie gegen Dornbirn de facto schon nach dem ersten Drittel entschieden. Alex Pallestrang stellte schon in Minute drei auf 1:0, eine sehenswerte Kombination von John Hughes und Alex Rauchenwald brachte noch vor der ersten Drittelpause das 2:0 - danach konnte Dornbirn nicht mehr zusetzen. Im Powerplay gelang Rauchenwald dann noch sein Doppelpack. In der Überzahl-Formation agiert er mit mit Chad Kolarik und Bud Holloway an den Linien und Thomas Raffl steht als Scharfschütze an der blauen Linie bereit.

Erst als Salzburg im Schlussdrittel vom Gas gegangen ist, kamen die Gastgeber besser ins Spiel, am Ende beschäftigte man in einer Powerplay-Drangphase (gleich drei Salzburger saßen auf der Strafbank) Lamoureux.

Was auch auffällig war: An den ersten zehn Saisontoren waren alle Linien beteiligt, acht verschiedene Spieler trafen.

Trainer Matt McIlvane gratulierte JPL zu seinem ersten Shutout. "Er war überragend, aber die gesamte Mannschaftsleistung hat dazu gepasst, wir haben alles dafür getan, auch heute in Dornbirn zu gewinnen und freuen uns über sechs Punkte."

Das Topspiel zwischen den Vienna Capitals und dem KAC ging dort weiter, wo die Finalserie im April aufgehört hat: Mit Dramatik, einem Ausgleichstor 15 Sekunden vor dem Ende für die Caps und einer Verlängerung, die am Ende die Wiener im Penaltyschießen (nur Ty Loney traf) gewonnen haben