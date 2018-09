Eishockey-Champions-League: Capitals feiern in Schweden den zweiten Sieg

Die Vienna Capitals haben am Samstag ihren zweiten Sieg in der laufenden Champions Hockey League gefeiert. Mit einem 4:1 (1:0,2:0,1:1) beim schwedischen Vertreter Frölunda Indians gelang der Truppe von Neo-Coach Dave Cameron die Revanche für die 1:4-Heimniederlage zum Auftakt. Mit nun sieben Zählern liegen die Caps und Frölunda vor dem Abendspiel zwischen Aalborg (3) und Zürich (4) an der Spitze.

SN/APA (Symbolbild)/HELMUT FOHRINGE Capitals nahmen Revanche