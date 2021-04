Nachdem die Kärntner Eishockeyliga Ende vergangenen Jahres coronabedingt abgebrochen werden musste, wollen die Zeller Eisbären heuer wieder in der Alps Hockey League angreifen. Dafür haben sie bereits Philip Putnik aus Kitzbühel zurück in den Pinzgau gelotst und nun auch das Trainerteam frisch aufgestockt. So wird Headcoach Jaka Avgustincic künftig nicht nur von Peter Dilsky unterstützt. Als zweiter Co-Trainer wurde der ehemalige Eisbären-Verteidiger Christoph Frank verpflichtet.