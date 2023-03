Comeback nach Herz-OP: "Die Krönung wäre jetzt der Titel"

Philipp Wimmer musste wegen Herzproblemen um seine Karriere bangen. Die Entwarnung kam aus Leipzig.

Bis vergangenen Sommer schien es in der Eishockey-Karriere von Philipp Wimmer nur aufwärtszugehen. Aus der Lieferinger Akademie hatte es der 20-Jährige in den Stamm der Red Bull Juniors geschafft. Der Sprung in den Profikader stand nach elf Einsätzen in der ICE Hockey League unmittelbar bevor. Zudem wurde er als einziger Spieler der Alps Hockey League zur Nationalmannschaft geladen, mit der er in Tampere seine erste WM bei den Herren bestritt.

"Dass ich alle Cuts überstanden habe, ist für mich selbst überraschend gekommen. Die Zeit mit dem Nationalteam war ein unglaubliches Erlebnis, bei dem ich enorm viel dazugelernt habe", erinnert sich Wimmer gerne zurück − vor allem da ihn kurz danach eine Hiobsbotschaft ereilte. Der nächste Fitnesscheck beim Verein endete nämlich schon nach dem Ruhe-EKG. "Es wurde Flüssigkeit in meinem Herzen entdeckt. Die Diagnose lautete Herzmuskelentzündung. Den Urlaub, den ich mit den Jungs aus dem Team geplant hatte, musste ich absagen", berichtet er vom Beginn seiner Leidenszeit. Denn kaum war die Entzündung auskuriert, stoppten ihn hartnäckige Herzrhythmusstörungen. Gleich zwei Mal musste sich Wimmer am Herzen operieren lassen. Dennoch stand zwischenzeitlich sogar das Karrierenende im Raum. "Daran wollte ich aber nicht denken. Vor allem, weil ich mich körperlich nie schlecht gefühlt habe", erklärt Wimmer.

So entschied er sich im Dezember gegen einen Herzschrittmacher und für die Rückkehr aufs Eis. Die letzte Entscheidung fiel nach einer Untersuchung in Leipzig. "Als das Okay endlich kam, war ich überglücklich", verrät Wimmer. Am 9. Februar feierte er gegen Zell sein Comeback. Nach dem Einzug der Juniors ins AHL-Halbfinale hofft er auf mehr: "Die ultimative Krönung wäre jetzt der Titel."