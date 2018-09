Eishockey: Die bisherigen Topfavoriten sind nun die Jäger des Meisters

Eishockey-Saisonstart: Der HC Bozen rüstete für die Titelverteidigung auf wie nie zuvor. Die wollen alle anderen verhindern.

Der heurige April brachte für den EC Red Bull ein Déjà-vu: Die Bullen verloren das entscheidende Finale daheim trotz drückender Überlegenheit gegen den HC Bozen. Wie vier Jahre zuvor.

Nun hoffen die Bullen auf die Fortsetzung des schon Erlebten: Denn nach dem Umfaller 2014 holten sie zwei EBEL-Titel in Folge. Allerdings mit einem anderen Headcoach (Ratushny für Jackson). Diesmal blieb der Sportchef gleich: Es wird spannend zu sehen, was Greg Poss aus seinem dritten Anlauf, mit Salzburg Meister zu werden, anfängt. Der Saisonstart in der Champions League war jedenfalls stark.