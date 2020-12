Mit nur noch fünf Verteidigern fährt RB Salzburg heute zu Dornbirn - Routinier Dominique Heinrich fällt bis Weihnachten aus.

Fünf Spiele, fünf Siege − eigentlich sollte bei Red Bull Salzburg aktuell die Stimmung bestens sein. Doch die Personalsorgen im Team werden nicht kleiner. Nach den Ausfällen von Mario Huber, dessen Comeback für den Schlager am Sonntag gegen die Vienna Capitals geplant ist, Filip Varejcka, Yannic Pilloni und Lukas Schreier sowie der Abwesenheit von JJ Peterka fällt nun auch noch Routinier Dominique Heinrich aus. Der Verteidiger erlitt am Mittwoch schon im ersten Drittel eine Oberkörperverletzung und wird seinem Team bis mindestens Weihnachten fehlen. Damit reisen die Salzburger am Freitag mit gerade noch fünf Verteidigern (Joslin, Chorney, Viveiros, Pallestrang, Jakubitzka) nach Dornbirn, wo man den jüngsten Erfolgslauf in der ICE Hockey League fortsetzen will.

Die Vorarlberger waren bislang eine der positiven Überraschungen der Liga. "Ein schneller Gegner, der gut in die gegnerische Offensivzone reinkommt und viele Spieler hat, die über Stürmerqualitäten verfügen und hart an den Mann gehen. Eine echte Herausforderung", meint Coach Matt McIlvane. Im Tor der Dornbirner könnte wieder der Pongauer Thomas Höneckl stehen, der bis 2012 in Salzburg gespielt hat.

Der Ex-Salzburger Konstantin Komarek landete hingegen in der Schweiz beim EHC Biel, wo er das Österreicher-Kontingent mit Stefan Ulmer und Fabio Hofer aufstocken wird.