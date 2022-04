Eishockey: Dieser Finalauftakt war nichts für schwache Nerven

Nach über drei Stunden Eishockey gewinnt Salzburg das erste Finalspiel im Volksgarten 2:1 - und Danjo Leonhardt war in der zweiten Verlängerung der Matchwinner.

Drei Stunden Eishockey auf höchstem Niveau und am Ende ein Happy End für Red Bull Salzburg - das war ein denkwürdiger Auftakt in die Eishockey-Finalserie. Coronabedingt war es schon eine ganze Weile (also rund zwei Jahre) her, dass der Salzburger Volksgarten einem Tollhaus glich - doch im ersten Finale war es soweit. Das eher verhaltene Salzburger Publikum war im Schlussdrittel kaum zu halten. Vor der versammelten heimischen Eishockey-Prominenz von Teamchef Roger Bader über Liga-Boss Christian Feichtinger und Schiedsrichter-Chef Lyle Seitz ...