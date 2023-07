Eishockey: Dominique Heinrich wechselt fix zu den Capitals

Die Spatzen haben es schon länger von den Dächern gepfiffen, seit Donnerstag ist es fix: Die Salzburger Eishockey-Legende Dominique Heinrich wechselt nach 15 Jahren in der Mozartstadt zurück nach Wien und wird künftig für die Vienna Capitals verteidigen. Heinrich, noch bei der WM im Mai in Tampere einer der heimischen Top-Verteidiger, absolvierte mit Salzburg 796 Spiele (Rekord) und holte sechs Titel, wurde aber nach dem heurigen Meistertitel überraschend nicht mehr weiter verpflichtet.

Der 32-Jährige, der eigentlich aus Wien stammt, nimmt die Rolle des Teamleaders bei den Capitals an. "Ich habe als junger Spieler von großen Spielern lernen können, wie das Gewinnen funktioniert. Das Wissen will ich jetzt weitergeben", meinte Heinrich. Sein neuer Coach Marc Habscheid ist jedenfalls überglücklich. "Es gibt nur wenige Spieler in Österreich, die über seine Qualität verfügen. Auf ihn kann ich in jeder Phase des Spiels bauen."