Salzburgerinnen mussten sich zum Auftakt des Staatsmeisterschaftsfinales zu Hause mit 1:3 geschlagen geben.

Die DEC Eagles konnten am Samstag im ersten Spiel der Best-of-3-Serie um den österreichischen Staatsmeistertitel im Dameneishockey nicht ihren Heimvorteil nützen. Die Salzburgerinnen mussten sich den Sabres Wien im Volksgarten mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) geschlagen geben. Die Entscheidung fällt kommendes Wochenende in der Bundeshauptstadt, wo die Eagles nun zwei Siege benötigen, um sich doch noch den Titel zu sichern.

Im ersten Match zeigten beide Teams von Beginn an ein schnelles Spiel und erarbeiteten sich gute Chancen. Das erste Tor fiel nur 23 Sekunden vor der Pausensirene. Sabres-Stürmerin Anja Trummer bezwang Eagles-Keeperin Carmen Lasis aus kurzer Distanz. Der Rückstand setzte bei den Gastgeberinnen aber frische Kräfte frei. So spielten sie Anfang des Mitteldrittels ihr bestes Eishockey und erzielten in der 25. Minute auch den verdienten Ausgleich. Agata Sarnovska nutzte im Powerplay eine perfekte Vorlage von Eva-Maria Verworner zum 1:1. Die Eagles drängten nun sogar auf die Führung, fingen sich stattdessen aber einen unglücklichen Gegentreffer ein. In einem Tumult vor dem Salzburger Kasten stand Nadine Edney richtig und beförderte den Puck eiskalt über die Linie. Danach übernahm der Titelfavorit aus Wien zunehmend das Kommando, auch weil sich die Salzburgerinnen mit zu vielen Strafen selbst schwächten. Zehn Minuten vor Spielende traf die Wienerin Kayla Nielsen schließlich nach einem Eagles-Fehlpass zum 3:1-Endstand.