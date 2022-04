Eagles verlieren erstes Spiel um Bronze gegen die Lakers

Salzburgs Eishockey-Damen gehen mit 1:2-Rückstand ins Auswärtsspiel am Sonntag in Kärnten.

Die Eishockeydamen der Eagles konnten am Samstag ihren Heimvorteil im Hinspiel des kleinen Finales der Staatsmeisterschaft nicht nützen. Die Salzburgerinnen mussten sich am Samstag im Volksgarten den Kärntner Lakers mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) geschlagen geben und gehen am Sonntag mit einem Tor Rückstand in das entscheidende Auswärtsmatch.

Im ersten Drittel taten sich beide Teams lange schwer, zu guten Torchancen zu kommen. Erst gegen Ende bekamen die beiden Torfrauen mehr zu tun. 14 Sekunden vor der Pausensirene nutzten die Kärntnerinnen schließlich einen schnellen Gegenzug zur 1:0-Führung. Im Mitteldrittel entwickelte sich ein rassiges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Der einzige Treffer gelang Taryn Harris, die im Powerplay den Ausgleich der Eagles besorgte (26.). Im Schlussdrittel brachten sich die Lakers früh durch ein Überzahltor erneut in Führung. Die Salzburgerinnen drängten zwar danach auf den Ausgleich und schossen öfter aufs Tor als in den 40 Minuten davor. Jedoch wollte keiner ihrer 14 Schüsse im Gästekasten landen.

Damit müssen die Eagles am Sonntag in Kärnten unbedingt gewinnen. Ein Sieg mit einem Tor Vorsprung würde eine Verlängerung bedeuten, ein höherer Sieg den Gewinn der Bronzemedaille.