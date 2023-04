Dieser Einbruch ist unerklärlich

Es gibt viele Weisheiten im Eishockey, die man in allen möglichen Lebenslagen zitieren kann, jetzt hilft nur noch eine: "It ain't over till the fat lady sings" − es ist erst vorbei, wenn die Operndiva die Hymne nach dem letzten Spiel anstimmt. Daran muss sich jetzt Salzburg klammern und gleichzeitig Antworten auf die Frage finden: Wie konnte es zu so einem Einbruch kommen? Noch am letzten Freitag war man dem Gegner klar überlegen, vier Tage später fehlte fast alles, was Salzburg heuer so ausgezeichnet hat. Mit dem Rücken zur Wand haben die Gäste die Serie gedreht − obwohl man schon nach den Serien gegen Linz (Viertelfinale) und Wien (Semifinale) den Eindruck hatte, dass Bozens Kräfte längst limitiert sind. Doch der Wille kann eben Berge versetzen − auch das so ein Spruch, für den man fünf Euro ins Phrasenschwein zahlen müsste. Doch auch das ist ein Strohhalm, an den sich Salzburg klammern muss. Eine ganze Meisterschaft komprimiert auf ein Finalspiel − Eishockey-Herz, was willst du mehr, so lange du nicht unter Bluthochdruck leidest.