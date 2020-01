Eishockey: EC Red Bull Salzburg verzweifelte am Grazer Torhüter

Da Christopher Nihlstorp lange nicht zu bezwingen war, verlor Salzburg zu Hause mit 2:3.

Der EC Red Bull Salzburg musste sich am Dienstagabend in der Erste Bank Eishockey-Liga den Graz 99ers mit 2:3 (0:0, 0:1, 2:2) geschlagen geben. Trotz der Heimniederlage bleiben die Eisbullen an der Tabellenspitze, da die Vienna Capitals spielfrei hatten.

Die Salzburger, bei denen wieder vier Talente aus der Red Bull Eishockey Akademie zum Einsatz kamen, übernahmen sofort das Kommando. Die Gäste standen aber gut in der Verteidigung und hatten mit Torhüter Christopher Nihlstorp einen sicheren Rückhalt. Bud Holloway (9.), Florian Baltram (11.), Dominique Heinrich (13.), Chad Kolarik (15.) und John Hughes (16.) scheiterten allesamt am groß gewachsenen Keeper. Salzburgs Goalie Lukas Herzog hatte dagegen nicht viel zu tun, zeigte sich aber bei einem Missverständnis in der Salzburger Abwehr (18.) hellwach.

Im zweiten Durchgang kamen die Grazer immer besser ins Spiel, wurden gefährlicher und schossen öfter aufs Tor. So gelang ihnen in der 32. Minute auch der erste Treffer durch Zintis Zusevics. Salzburg schlug erst im intensiv geführten Schlussdrittel zurück. János Hári nützt im Powerplay einen Rebound zum Ausgleich (52.). Doch nur eine Minute später schoss Graz-Kapitän Oliver Setzinger die Gäste wieder in Führung, kurz darauf legte Matt Garbowsky im Powerplay sogar das 3:1 nach. Die Red Bulls versuchten noch einmal alles und verkürzten ohne Goalie 62 Sekunden vor Schluss durch Kolarik auf 2:3. Der Ausgleich wollte ihnen aber nicht mehr gelingen.

"Wir haben sehr stark begonnen und hatten im ersten Abschnitt etliche Torchancen, die wir aber leider nicht nutzen konnten", erklärt Salzburg-Stürmer János Hári: "Erst einmal in Führung haben es uns die Grazer mit ihrem starken Torhüter und einer kompakten Verteidigung schwer gemacht. Sie haben letztlich ihre Möglichkeiten genutzt, wir diesmal nicht."



Quelle: SN