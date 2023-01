Ein Salzburger Finale um den österreichischen AHL-Titel

Zell am See besiegte Bregenzerwald auch im Halbfinal-Rückspiel klar. Red Bull Juniors machten mit 6:2 gegen Lustenau ihre knappe Hinspiel-Niederlage locker wett.

Erstmals in der Geschichte der Alps Hockey League bestreiten zwei Salzburger Mannschaften das Finale um den österreichischen Meistertitel. Die Zeller Eisbären, die bislang stets den Einzug in die Play-off-Phase verpassten hatten, schafften im ersten Versuch gleich den Durchmarsch. Die Pinzgauer ließen dem 5:0-Auswärtssieg drei Tage zuvor in Bregenzerwald am Samstag einen 5:3-Heimerfolg folgen und kämpfen damit erstmals um den Titel. Die Red Bull Juniors ließen sich von ihrer 2:3-Hinspiel-Niederlage in Lustenau nicht beirren und zogen durch einen 6:2-Heimsieg ebenfalls in die am 9. Februar startende Finalserie ein.

Traumstart und starkes zweites Drittel

Zell am See erwischte vor 2134 Fans einen Traumstart. Bereits nach 57 Sekunden traf Tobias Dinhopel zur Führung. Bregenzerwalds Ausgleich im Powerplay konterte Aleksi Hämäläinen kurz vor der ersten Pause mit einem Treffer in doppelter Überzahl. Im zweiten Drittel erhöhten Christian Jennes, Henrik Neubauer und Daniel Ban auf 5:1, die Gäste konnten nur mehr zwei Mal verkürzen. "Wir waren klar die bessere Mannschaft heute und auch am Mittwoch im Hinspiel. Natürlich haben die nicht in Vollbesetzung gespielt, aber wir hatten ebenfalls einige Ausfälle. Wir haben uns das definitiv verdient", meinte Zell-Stürmer Patrik Kittinger, der sein Comeback mit dem Finaleinzug krönen durfte.

Juniors führten schon 6:0

Die Red Bull Juniors standen nach der Hinspielniederlage in Lustenau unter Siegzwang. Im ersten Drittel erzielte Luca Auer im Powerplay den Führungstreffer. Im zweiten Abschnitt zogen die Jungbullen durch einen Doppelpack von Philipp Krening sowie Treffern von Klausi Heigl, Thomas Heigl und Julius Sumpf auf 6:0 davon. In den letzten 20 Minuten fingen sie sich noch zwei Gegentore ein, der Finaleinzug geriet aber nie in Gefahr. "Im Schlussdrittel haben wir es noch runtergespielt. Wir wussten, wir müssen nur zwei Tore mehr als sie schießen", gestand Juniors-Goalie Simon Wolf. "Jetzt ist die Freude auf das Finale groß und es ist ein Derby gegen Zell am See noch dazu."