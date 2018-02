Eishockey: Ein Vorgeschmack auf ein mögliches Finale

Red Bulls gegen Vienna Capitals: Im Spitzenduell der Erste Bank Liga könnte es erstmals seit Saisonstart einen Führungswechsel geben.

Bisher 2:2 im Saisonvergleich: Das fünfte Duell zwischen den Red Bulls und den Vienna Capitals verspricht heute, Mittwoch (19.15), in der Eisarena Spitzenhockey - in dem der amtierende Meister erstmals seit dem Saisonstart Anfang September die Tabellenführung verlieren könnte. Bei einem Sieg wären die Bullen neuer Erster und hätten damit einen Bonus - moralisch und mathematisch - für das "Rückspiel" Freitag in der Schultz-Halle. Rang eins nach der Zwischenrunde bedeutet das erste Wahlrecht für den Viertelfinalgegner und - im Fall Salzburgs - den Startplatz in der kommenden Champions Hockey League.

Die Red Bulls müssen auf den verletzten Dominique Heinrich verzichten - und machen ein (taktisches?) Geheimnis um Thomas Raffls Rückkehr. Der Flügel ist wieder fit, weiß man - "nicht hundertprozentig", sagt der Club, der offenbar bis zur letzten Minute geheim halten will, wer im Fall von Raffls Comeback abgemeldet werden muss.

Bei den Wienern ist Stargoalie JP Lamoureux wieder fit. Neuzugang Brandon Buck debütiert, für ihn wurde McGregor Sharp an Zweitligisten Olten (Sz) abgegeben.

Ersatz für Bernhard Starkbaum ist weiter Nicolas Wieser, weil Luka Gračnar trotz des Ausscheidens Sloweniens bei Olympia (Dienstag 1:2 gegen Norwegen nach Verlängerung, Assist beim Siegtor von Bonsaksen durch den Ex-Bullen Patrick Thoresen) noch nicht zurück ist. Gračnar war dabei Backup. Beim 5:1 der USA gegen die Slowakei traf der Ex-Salzburger Garrett Roe zum 4:1.

(SN)