Red Bull Salzburg feierte zum Abschluss der Pick Round einen 7:0-Auswärtssieg über Fehérvár.

Der EC Red Bull Salzburg hat sich in seinem letzten Spiel der Pick Round der ICE Hockey League noch einmal so richtig ausgetobt. Die Eisbullen gewannen am Freitag auswärts gegen Fehérvár mit 7:0 (3:0, 2:0, 2:0). Da sich der KAC zeitgleich mit 5:4 n.V. bei den Vienna Capitals durchsetzte, schließen die Salzburger die Zwischenrunde auf Platz drei ab und starten kommenden Freitag mit einem Heimspiel in die Play-offs.

Dann sollten auch Taylor Chorney und Paul Huber, die in Ungarn noch geschont wurden, wieder aufs Eis zurückkehren. Auch ohne die beiden starteten die Eisbullen perfekt ins Match gegen Fehérvár. Jack Skille traf mit dem ersten richtigen Torschuss gleich zur frühen Führung (2.), Peter Hochkofler erhöhte nur 66 Sekunden später per Rebound auf 2:0. Die Ungarn versuchten zwar zurückzuschlagen, aber Jean-Philippe Lamoureux war an diesem Abend einfach nicht zu bezwingen. Salzburg zeigte sich dagegen weiter hoch effizient. Austin Ortega traf nach überlegtem Zuspiel von Stefan Espeland zur 3:0-Pausenführung.

Auch im zweiten Drittel hatten die Red Bulls mehr Spielanteile und die besseren Chancen. Zudem nutzten sie zwei Powerplays, um weiter nachzulegen. Erst traf Dominique Heinrich per Direktabnahme, dann reagierte Ortega bei einem Rebound am schnellsten. Im Schlussdrittel schlug dann noch Hochkofler zwei weitere Male zu. Beim 6:0 verwertete er eine Idealvorlage von Tim Harnisch eiskalt, danach stocherte er den Puck nach einem Pallestrang-Schuss akrobatisch ins Netz.

"Das fühlte sich gut an heute, ich bin wirklich stolz auf die Jungs", meinte Head Coach Matt McIlvane zufrieden. "Wir hatten gleich einen guten Start und sind als starkes Team gegen einen sehr schwierigen Gegner aufgetreten. Umso schöner ist es für uns, hier so oft treffen zu können. In diese Richtung wollen wir nun weitergehen."