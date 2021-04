Der EC Red Bull Salzburg feierte den ersten Sieg im Halbfinal-Duell mit dem KAC.

Der Bann ist endlich gebrochen. Der EC Red Bull Salzburg feierte am Samstag im vierten Spiel der Best-of-7-Halbfinal-Serie gegen den KAC seinen ersten Sieg und verhinderte damit die historische Blamage, von den Kärntnern mit 0:4 aus dem Play-off gefegt zu werden. In einem umkämpften Match setzten sich die Eisbullen im Volksgarten mit 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) durch.

Der drohende "Sweep" und die jüngste 0:6-Abfuhr in Klagenfurt hatten die Salzburger ziemlich unter Druck gesetzt. Umso befreiender war der frühe Führungstreffer von Dominique Heinrich per Backhand-Schuss ins kurze Eck. Der KAC schlug aber binnen einer Minute zurück: Blaz Gregorc überraschte Salzburg-Keeper Jesper Eliasson mit einem verdeckten Schuss. Die Eisbullen ließen sich davon nur kurz schocken und gingen nach einem Treffer von Austin Ortega mit einer knappen Führung in die erste Pause. Im zweiten Drittel traf erst der KAC, dann Salzburg durch John Hughes im Powerplay.

Damit gingen die Eisbullen mit einer 3:2-Führung ins Schlussdrittel, die sie lange mit großem Kampfgeist und auch etwas Glück verteidigten. In der spektakulärsten Defensivaktion verrammelte die gesamte Mannschaft mit ihren Körpern den Torraum und hinderte so Nick Petersen an einem weiteren Treffer. Die Schlussminute brachte noch einmal Hochspannung: Erst traf David McIntyre ins leere Tor zur vermeintlichen Vorentscheidung, der KAC schlug jedoch binnen 25 Sekunden zurück mit dem 3:4 zurück. Danach hielt die Salzburger Menschenmauer aber wieder dicht und brachte den verdienten Heimsieg über die Zeit.

"Das war heute ein großer Schritt für uns. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie das durchgezogen hat", meinte Kapitän Thomas Koch, der zuletzt gesperrt gefehlt hatte. "Jetzt wissen wir, dass es geht, und müssen am Montag nachlegen." Coach Matt McIlvane zeigte sich ebenfalls erleichtert. "Mir hat sehr gefallen, wie wir ins Spiel gestartet sind. Der dritte Durchgang war dann nicht wirklich schön, hat aber Spaß gemacht", resümierte der Amerikaner, der freilich weiteres Steigerungspotential sieht. "Wir haben dem KAC noch immer nicht unser bestes Eishockey gezeigt."

EC Red Bull Salzburg - KAC 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Tore: Heinrich (4.), Ortega (11.), Hughes (32./PP), McIntyre (59./EN) bzw. Gregorc (5., 60.), Petersen (25./PP).