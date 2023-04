Eishockey-Finale: Im Gleichschritt in Spiel drei

Weder Salzburg noch Bozen zeigten im Finale bisher irgendeine nennenswerte Schwäche. Entscheidend wird: Wer wird der hohen Intensität früher Tribut zollen müssen?

Die Finalserie nimmt an Intensität zu, wie hier Benjamin Nissner (3.v.l.) spürt.

Der Abgang in den Chaostagen im Februar 2019 (nach Nürnberg) war nicht der schönste, sein Comeback in dem Jahr durchaus überraschend - und nun wurde der 32-jährige Martin Stajnoch sogar noch zum viel umjubelten Matchwinner der Salzburger in Finalspiel zwei, das diesmal mit einem 1:0 für Salzburg geendet hat. Einen scharfen Querpass von Thomas Raffl bekam Stajnoch im Lauf genau auf den Schläger und der Rest war wie Slalomfahren. "Ich habe einen Haken um den ersten Verteidiger gemacht, da war ...