Eishockey - für Red Bull Salzburg geht der Albtraum weiter

Die Red Bulls mussten sich bei Tabellenführer Graz mit 1:4 geschlagen geben und verloren damit auch ihr drittes Spiel in der Pick Round.

Für die Salzburger Eisbullen ist das in der Pick Round vergebene Ticket für die Champions Hockey League (CHL) schon nach drei Spielen so gut wie außer Reichweite. Die Truppe von Coach Greg Poss musste sich am Sonntagabend im Auswärtsspiel bei Tabellenführer Graz mit 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) geschlagen geben und rutschte damit sogar hinter Bozen auf Rang fünf ab. Die besten Chancen auf das CHL-Ticket haben die Vienna Capitals, die ihrem Sieg in Salzburg einen 4:1-Erfolg über den KAC folgen ließen und nun bereits zehn Punkte mehr auf dem Konto haben als die Bullen.

In Graz wollten die Salzburger eigentlich die Trendwende einleiten. Gegen die Capitals hatte man sich schon leicht verbessert gezeigt und zumindest den ersten Punkt eingeheimst. Nun sollte ausgerechnet beim Gewinner des Grunddurchgangs und Tabellenführer der Zwischenrunde der erste Sieg eingefahren werden.

Dafür wurde Topscorer John Hughes, der gegen die Capitals noch auf der Tribüne sitzen musste, von seinem Trainer "begnadigt". Im Gegensatz zu Dustin Gazley, der erneut nur zuschauen durfte, obwohl mit Layne Viveiros, Brant Harris und Alexander Cijan gleich drei Salzburger verletzt ausfielen. Coach Poss gab lieber den Red-Bull-Talenten Lukas Schreier und Kilian Zündel eine Chance.

Beide Mannschaften fanden nur schwer ins Spiel. Salzburg-Goalie Steve Michalek bekam aber bald alle Hände voll zu tun. Wie sein Grazer Gegenüber Robin Rahm, der sich nach einer Viertelstunde bei einem Schuss von Peter Hochkofler auszeichnen konnte, hielt er seinen Kasten bis zur ersten Pause sauber. Angeführt von Kapitän Matthias Trattnig, der ausgerechnet in Graz sein 1400. Spiel als Profi bestritt, kam Salzburg im zweiten Drittel etwas besser in Fahrt. Die Tore machten aber die Hausherren. Erst trafen sie per Doppelschlag, dann erhöhte Ty Loney sogar auf 3:0.

Ein schneller Treffer von Hughes ließ die Bullen zu Beginn des Schlussdrittels noch einmal auf die Wende hoffen. Während sie aber vergeblich auf das zweite Tor drängten, machte Graz sechs Minuten vor Schluss mit Treffer Nummer fünf alles klar.

"Ein paar Einzelfehler haben den Grazern die Führung gebracht. Wir dürfen die Tore einfach nicht so leicht abgeben", meinte Salzburg-Coach Poss und forderte: "Wir können und müssen besser spielen."

