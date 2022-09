Eishockey: Heimische Liga übt Neustart in allen Bereichen

Mit neuen Teams, neuer Transferkartenregel und der alten Angst vor Covid startet die ICE-Liga in eine Saison, die die Fans zurückholen soll.

Der Profisport hat in Österreich in den letzten beiden Jahren viel mitgemacht - aber keine Liga annähernd so viel wie die ICE Hockey League: Erst im März 2020 der Abbruch mitten in den Play-offs, dann ein mühsamer Restart ohne Zuschauer, im Herbst 2021 der Ausstieg der Bratislava Capitals nach zwei tragischen Todesfällen und nun drei Aussteiger (Bratislava, Znaim, Dornbirn) und zwei Neueinsteiger (Asiago, Vorarlberg) sowie eine neue Transferkartenregel - Liga-Boss Christian Feichtinger war nicht zu beneiden. "Das erste Jahr war ...