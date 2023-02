Im Salzburger Derby geht es diesmal um den Meistertitel

Zeller Eisbären hoffen im österreichischen AHL-Finale gegen besonders stark besetzte Red Bull Juniors auf "unsere beste Leistung der Saison".

Das Salzburger Derby in der Alps Hockey League (AHL) birgt immer besondere Brisanz. Zwei Mal sind die Zeller Eisbären und die Red Bull Juniors in dieser Saison bereits aufeinandergetroffen, beide Male war das Match nach 60 Minuten noch nicht entschieden. Im ersten Duell feierten die Zeller einen überraschenden 2:1-Auswärtssieg nach Penaltyschießen, im Rückspiel im Pinzgau nahmen die Jungbullen mit einem 6:5-Sieg nach Verlängerung Revanche.

Noch heißer dürften die beiden Duelle am Donnerstag (19.30 Uhr) in Zell am See und am Samstag (19.15) im Volksgarten werden. Denn diesmal geht es nicht um Punkte für die Meisterschaft, sondern um den österreichischen Meistertitel in der AHL.

Die Eisbären gehen als Außenseiter in die beiden Finalspiele. Während sich die Juniors als Fünfte des Grunddurchgangs ihr Play-off-Ticket längst gesichert haben und in der Masterround aktuell auf Platz zwei liegen, müssen sich die Zeller als Sechste des Grunddurchgangs erst noch für das Viertelfinale der Liga qualifizieren. Zudem stehen die Zeller erstmals im Finale um den AHL-Titel, das die Jungbullen bereits zwei Mal gewonnen haben.

"Wir stehen vor unserem bislang wichtigsten Saisonspiel gegen einen richtig starken Gegner. Salzburg wird wie immer über die volle Distanz marschieren und uns unser absolutes A-Game abverlangen", erklärt Zell-Verteidiger Laurin Müller. "Wir müssen wirklich unsere beste Leistung der Saison zeigen, wenn wir eine Chance haben wollen." Personell sind die Pinzgauer jedenfalls gut aufgestellt. Mit Patrik Kittinger, Maximilian Egger, David Rattensberger, Alexander Frandl und Torhüter Alois Schultes stehen etliche ehemalige Akademiespieler im Zeller Kader. Lediglich Ex-Bulle Bastian Szieber wird gegen die Juniors fehlen.

Die Jungbullen dürften aufgrund der Bundesligapause besonders stark aufgestellt sein. Auf die leichte Schulter werden sie das Duell aber nicht nehmen. "Alle Spiele, die ich bisher gegen Zell am See gespielt habe, waren immer hitzig und auf Messers Schneide", betont Juniors-Kapitän Oskar Maier. "Wir sind heiß auf die beiden Spiele."