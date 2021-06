Mit zehn Jahren "Verspätung" verpflichtet Salzburg TJ Brennan.

Auch wenn es das erste Hitze-Wochenende des Jahres ist: Bei Red Bull Salzburg gehen die Planungen für die kommende Eishockey-Saison ins Finale. Mit dem 32-jährigen US-Amerikaner TJ Brennan verpflichtete man einen Schlüsselspieler für die Defensive. Eine Verpflichtung im zweiten Anlauf quasi: Denn Brennan, der als Riesentalent galt, war unter dem einstigen Salzburg-Trainer Pierre Pagé zwei Sommer lang Trainingsgast in Salzburg und Thalgau. Damals war eine Verpflichtung des Zweit-Runden-Drafts utopisch, da man Brennan eine große NHL-Karriere vorausgesagt hat.

Ganz so groß war sie dann doch nicht, 53 Partien für Buffalo, Florida und Toronto kamen zusammen. Dafür wurde er zur Legende in der zweiten Leistungsstufe in Nordamerika, der AHL: Dort bestritt er weit über 700 Partien und wurde gleich drei Mal punktbester Verteidiger der Liga.

"Wir haben ihn lange auf dem Radar gehabt und wollten ihn schon mehrmals in unsere Organisation holen, umso glücklicher sind wir, dass es jetzt geklappt hat", meinte Team-Manager Helmut Schlögl. "Die Red Bulls sind als eine erstklassige Organisation bekannt. Der Club will Titel gewinnen und eine Umgebung schaffen, in der man als Spieler wachsen und erfolgreich spielen kann. Hier liegen der Club und ich auf einer Wellenlänge", wird Brennan in einer Aussendung des Clubs zitiert.

Damit ist die Kaderplanung bei Salzburg bis auf den zweiten Legionärsplatz in der Defensive abgeschlossen. Die Salzburger werden vorerst nur mit fünf Legionären (Lamoureux, Brennan, Loney, Järvinen plus der letzte Neuzugang) in die Saison starten, weil man einigen jungen Farmteam-Spielern (darunter drei aus Deutschland) eine Chance geben möchte. Die Saison wird Mitte Juli mit einem Trainingscamp für die U23-Spieler aus Salzburg und München in Liefering starten.

Salzburgs Farmteam holte für die kommende Saison den Finnen Joona Lehmus, der EK Zell den Vorarlberger Felix Zipperle. Die beiden Teams bestreiten am 11. August auch ihr erstes Testspiel der Saison gegeneinander.



Der aktuelle Kader:

Tor: Florian Bugl (GER), TJ Lamoureux (USA), Nicolas Wieser (AUT).

Verteidigung: TJ Brennan (USA),

Dominique Heinrich, Alex Pallestrang, Lukas Schreier, Paul Stapelfeldt, Layne Viveiros, Philipp Wimmer, Kilian Zündel (alle AUT).

Sturm: Florian Baltram (AUT),

Jakub Borzecki (GER), Tim Harnisch, Mario Huber, Paul Huber,

Jan-Mikael Järvinen (FIN), Danjo Leonhardt (GER), Ty Loney (USA)

Oskar Maier, Benjamin Nissner, Thomas Raffl, Peter Schneider, Lucas Thaler, Ali Wukovits (AUT).