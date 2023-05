Eishockey ist auch eine Frage der Intelligenz

Dieser Auftakt ging daneben: Österreich hat im ersten Spiel der Eishockey-WM gegen Frankreich beim 1:2 nach Verlängerung zwar einen Punkt gerettet, aber zwei weitere einfach verschenkt. In einem Spiel der beiderseits flatternden Nerven prägten zwei dämliche Fouls das Geschehen: Als Frankreichs einziger Starspieler Alexandre Texier in der 45. Minute Dominique Heinrich erst foulte und dann mit Vorsatz in die Bande checkte, drehte er das ganze Spiel. Der Mann, der nun vom Zürcher SC zurück in die NHL wechselt, erhielt eine Fünf-Minuten- plus Spieldauerstrafe. Bis dahin war Frankreich das bessere Team. Thomas Raffl traf im Powerplay nach Vorlage seines Salzburger Teamkollegen Peter Schneider zum 1:1, danach spielte nur noch Österreich.

Doch der nächste Aussetzer passierte Österreichs Team: Manuel Ganahl setzte 52 Sekunden vor dem Ende der Unterzahl beim Stand von 1:1 und bei Scheibenbesitz von Österreich in der eigenen Zone gegen einen nicht scheibenführenden Spieler zu einer Attacke an, die jeder Schiedsrichter der Welt geben muss. Dass der KAC-Stürmer sich danach gewundert hat, dass man so etwas in der Schlussminute pfeifen würde, zeugt im Bestfall von fehlender Regel-Kenntnis, lässt aber tief blicken. Nach seiner Strafe kassierte Österreich in Unterzahl das 1:2 und man muss abschließend feststellen: Ohne Intelligenz ist auch mit der besten Mannschaft der Klassenerhalt nicht zu schaffen.