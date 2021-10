Red-Bull-Nachwuchs verlor in Slowenien erst im Penaltyschießen. 17-jähriger Daniel Assavolyuk erzielte dabi seinen Premierentreffer. Zell musste sich zu Hause Lustenau mit 1:3 geschlagen geben.

Die Red Bull Juniors mussten die Heimreise aus Jesenice nicht mit leeren Händen antreten. Das Nachwuchsteam der Eisbullen zwang den Tabellenführer der Alps Hockey League (AHL) am Samstag nach 0:2- und 1:3-Rückstand noch ins Penaltyschießen, in dem die Gastgeber jedoch das nötige Glück auf ihrer Seite hatten.

Dabei konnten die Salzburger in Slowenien nur etwas mehr als drei volle Linien aufbieten. Zumindest stand erstmals in dieser Saison Aljaz Predan, der bisher alle 15 Saisonspiele bei den Profis absolviert hatte, wieder für das Nachwuchsteam auf dem Eis. Nach einem frühen Doppelschlag der Slowenen konnte Lucas Thaler auf 1:2 verkürzen (11.). Den dritten Treffer von Jesenice konterte wiederum der 17-jährige Stürmer Daniel Assavolyuk, der erst vor zwei Tagen sein AHL-Debüt gefeiert hatte, binnen knapp einer Minute (25.). Nach Oskar Maiers Ausgleich (31.) wollte beiden Teams aus dem Spiel heraus kein Treffer mehr gelingen. So musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen, in dem sich Jesenice schließlich knapp durchsetzte.

"Es hat mir gefallen, wie die Mannschaft zusammengerückt ist und den Rückstand aufgeholt hat. In der Overtime und im Penalty-Shootout kann alles passieren, aber wenn wir die aktuelle Situation betrachten, bin ich zufrieden", meinte Coach Teemu Levijoki.

Weniger gut lief es für die Zeller Eisbären im Heimspiel gegen Lustenau. Auch die Pinzgauer mussten früh den ersten Gegentreffer hinnehmen. Fredrik Widen gelang zwar im Powerplay der Ausgleich (26.), doch ein Doppelschlag von Giftopoulos (28., 33.) reichte den Gästen zum 3:1-Sieg. Positiv war die Leistung von Zell-Goalie Max Zimmermann, der in seinem ersten Heimspiel für die Eisbären mit spektakulären Paraden eine höhere Niederlage verhinderte.