Eishockey-Ligastart: Zum Auftakt gab es gleich die Höchststrafe

Nach zwei Heim-Niederlagen zum Start ist der Titelfavorit bereits Tabellenletzter. Nur jeder 27. Torschuss sitzt auch.

"Nach diesem ersten Wochenende werden wir genau wissen, wo wir heuer stehen", meinte Salzburgs Verteidiger Dominique Heinrich nach dem Abschlusstraining am Donnerstag zu den SN. Er sollte Recht behalten, aber in einem ganz anderen Sinne als er es wohl ausdrücken wollte: Nach zwei Heim-Niederlagen gegen den KAC (2:4) und am Sonntag gegen Bozen (1:2) ist der Titelfavorit Nummer 1 Tabellenletzter und als einziges Team der Liga ohne Punkt.

War der Auftakt am Freitag schlicht und einfach ungenügend, so kann man Salzburg am Sonntag wenig vorwerfen - außer dass man ein billiges Tor (zum 1:2) zugelassen hat und selbst das Tor nicht trifft. Zwei Drittel schnürte Salzburg Bozen völlig die Luft ab, doch irgendwer kratzte immer noch die Scheibe von der Linie oder es knieten drei Bozner vor dem eigenen Tor.

Aber: Das ist nicht Pech, dahinter verbirgt sich ein erschreckender Mangel an Effizienz: 33 Schüsse hatte Salzburg am Freitag, 47 Mal hämmerte man am Sonntag auf das gegnerische Tor, herausgekommen sind bei den insgesamt 80 Schüssen drei magere Tore. Das macht eine Scoring-Effizienz von 3,75 Prozent oder anders gesagt: Nur jeder 27. Schuss auf das Tor bringt auch ein Tor. So ist sogar eine Play-off-Teilnahme in weiter Ferne. Sieben nicht genutzte Powerplays allein am Sonntag passen auch ins Bild.

Zu allem Pech und Unvermögen gesellt sich nach dem ersten Liga-Wochenende auch schon eine stattliche Ausfallliste: Alex Rauchenwald (Schulter), Alex Cijan (Gehirnerschütterung) und Michael Schiechl (Knie) fielen bereits zuvor verletzt aus, am Freitag kam Kapitän Matthias Trattnig hinzu (bei ihm wird heute ein MRT Aufschluss über die Schwere der Knieverletzung bringen) und Sonntag musste auch noch Raphael Herburger, bis dorthin einer der agilsten Salzburger Angreifer, nach 26 Minuten in die Kabine - erste Diagnose: Bauchmuskelzerrung.

Damit schließt Salzburg nahtlos an den Fehlstart des Vorjahres (mit drei Niederlagen) an. Nun ist viel Fingerspitzengefühl von Trainer Greg Poss gefragt, um die Mannschaft wieder aufzurichten. Weil das Auswärtsspiel am Freitag in Znaim verschoben wurde, hat Salzburg bis Sonntag Zeit - dann kommt Linz in den Volksgarten. Poss: "Wir brauchen jetzt Führungsspieler auf dem Eis."