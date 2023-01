McDavid und Draisaitl schießen Oilers zu 5. Sieg in Serie

Angeführt von ihren Stars Connor McDavid und Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers am Donnerstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen 5:3-Erfolg über die Tampa Bay Lightning gefeiert. Es war der fünfte Sieg in Serie für die Kanadier. McDavid, der Führende in der NHL-Torschützenliste, erzielte dabei seinen 39. Saisontreffer. Der Deutsche Draisaitl steuerte sein 27. Saisontor bei. Das Duo wurde zudem ins All-Star-Team der NHL gewählt.

Connor McDavid ist derzeit kaum zu stoppen

Ebenfalls für die Show-Wettkämpfe am ersten Februar-Wochenende in Sunrise/Florida nominiert worden sind unter anderem Stars wie Alex Owetschkin, Sidney Crosby, David Pastrnak und Nathan MacKinnon. Unterdessen ist die fünf Spiele dauernde Siegesserie der New Jersey Devils gerissen. Die "Teufel" unterlagen den Seattle Kraken mit 3:4 nach Verlängerung.