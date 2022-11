Nach Linz ist vor Bozen: Eisbullen schießen sich für Gipfeltreffen warm

Vor dem Schlager in Bozen bezwangen die effektiven Salzburger Verfolger Linz mit 5:2.

Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Gipfeltreffen: Ehe die Salzburger Eisbullen am Sonntag (16 Uhr) bei Tabellenführer Bozen gastieren, haben sie im Verfolgerduell der ICE Hockey League in Linz mit einem 5:2-Erfolg den zweiten Platz verteidigt. Weil auch die Südtiroler am Freitag siegreich blieben, ist alles angerichtet für ein wahres Topspiel. Denn am Sonntag empfängt dann der zu Hause makellose Spitzenreiter die aktuelle Nummer zwei, die wiederum auswärts noch keinen Punkt abgegeben hat. In Linz war es allerdings ein harter ...