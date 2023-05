Eishockey: Österreichs nächste Generation greift an

Mit acht Spielern zwischen 18 und 23 Jahren geht Österreichs Eishockey-Nationalteam am heutigen Samstag gleich in den richtungsweisenden WM-Auftakt gegen Frankreich.

In der selbst ernannten Welt-Haupstadt der Saunen will Österreichs Eishockey-Nationalteam ab dem heutigen Samstag nicht ins Schwitzen kommen: Bei der diesjährigen Eishockey-WM in Tampere (Fin), wo es über 50 öffentliche Sauna-Anlagen gibt, geht es für die Österreicher wieder einmal um den Klassenerhalt − doch unter gänzlich anderen Vorzeichen. Weil man im Vorjahr die WM sensationell auf Rang elf beendet hat, ist man in der Setzliste nach vorne gerutscht, hat nun mit Frankreich, Dänemark und Ungarn drei Gegner auf Augenhöhe und ...