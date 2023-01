Österreichs U20-Team will den Abstieg noch verhindern

Nach der Niederlage im ersten Duell mit Lettland sind zwei Siege zum Klassenerhalt nötig.

Österreichs Eishockey-Nationalteam steht am Mittwoch (16 Uhr) bei der U20-WM in Halifax (CAN) unter Siegzwang. Nach der 2:5-Niederlage im ersten Relegationsduell mit Lettland muss die ÖEHV-Auswahl das zweite Match gegen die Balten gewinnen, um ein letztes Entscheidungsspiel am Donnerstag zu erzwingen.

Schon in der ersten Partie waren die Österreicher keineswegs chancenlos gewesen. Nach Treffern des Salzburger Eisbullen Luca Auer und des Kanada-Legionärs Vinzenz Rohrer hatten sie bis kurz vor Ende des Mitteldrittels sogar mit 2:1 geführt. "Im letzten Abschnitt haben wie dann zu viele Strafen genommen und haben uns dadurch selbst geschwächt. Wenn du dem Gegner zu viele Möglichkeiten gibst, findet er einen Weg, das auszunützen", resümierte Österreichs Headcoach Kirk Furey. Die lange Zeit in Unterzahl habe sein Team dann einfach zu viel Substanz gekostet. "Wir haben im Penaltykilling zwar gut gespielt, aber es zerrt an den Kräften und es wird immer härter und härter", sagt Furey.

Dass die Partie nicht schon früher zugunsten der Letten kippte, war Thomas Pfarrmaier zu verdanken. Der Keeper der Red Bull Juniors parierte 41 von 45 Torschüssen und wurde zum besten Spieler Österreichs gewählt. Um den drohenden Abstieg in die Division I noch abzuwenden, wird am Mittwoch aber nicht nur Pfarrmaier eine Ausnahmeleistung zeigen müssen. "Wir müssen uns als Team sammeln, ein paar Dinge korrigieren und uns dann voll auf das Match konzentrieren", betont Trainer Furey.

Den Sprung in die höchste internationale Spielklasse wollen auch Österreichs U18-Damen schaffen. Am Montag starten sie in Ritten gegen Gastgeber Italien in die WM der Division I, Gruppe A. Mit Torfrau Davina Falmbigl, Hanna Danninger und Hanna Schwarzer stehen gleich drei Nachwuchsspielerinnen der Salzburg Eagles im WM-Kader.