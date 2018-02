Eishockey: Play-offs entscheiden über Zukunft von Poss

Der Vertrag des Cheftrainers des EC Red Bull läuft am Saisonende aus. Ob es eine Verlängerung oder eine Neuorientierung geben wird, entscheidet der sportliche Erfolg.

Nach dem schlechtesten Saisonstart in der Erste Bank Liga (seit 2004) sind die Red Bulls doch in Fahrt gekommen und halten vor der Fortsetzung der Zwischenrunde nächste Woche mit dem Schlagerdoppel gegen Leader Vienna Capitals Platz zwei - nach zuletzt zehn Siegen am Stück. Wer die Truppe ab nächster Saison sportlich führen wird, ist derzeit völlig offen.

Klar ist, dass Greg Poss - der im Herbst mehr bei den Fans ("Poss raus") angezählt war als in der Clubführung - wohl nur dann verlängert wird, wenn die Bullen im April die Meistertrophäe stemmen. Selbst ein Finaleinzug wäre vielleicht zu wenig, könnte aber genügen, wenn damit oder zuvor die erneute Qualifikation für die Champions Hockey League gelingt. Im Fall eines Ausscheidens im Viertel- oder Semifinale wird wohl ein neuer Cheftrainer nach Salzburg kommen.

Für diesen Fall, so hört man, sind zwei Namen von der etwaigen Shortlist zu streichen. Eine Rückkehr von Dan Ratushny, dem im Herbst zu Beginn seiner zweiten Saison in Lausanne schnell freigestellten Ex-Meistertrainer, wird es nicht geben. Zu viel Vertrauen sei im Frühsommer 2016 durch den Ausstieg des Kanadiers aus seinem RB-Vertrag zerstört worden, ist zu vernehmen. Und auch ein Engagement des in Mannheim abservierten Ex-SEC-Torjägers Sean Simpson, der immerhin Meisterehren von der Schweiz bis Deutschland sammelte, komme nicht in Frage, weil der Kanadier offenbar kein Ausbildner für junge Talente sei.

Greg Poss' EBEL-Bilanz in der Vorsaison waren 37 Siege bei 17 Niederlagen (dann das Semifinalout nach Verletzungsserie), heuer hält er bisher bei 32-16. Die Vorjahresquote im Grunddurchgang war besser als von Ratushny im zweiten Meisterjahr, gleich mit Don Jackson 2013/14 und klar besser als die von Pierre Pagé in dessen letzten Jahren.

Bei Red Bull zählt aber nicht nur die Statistik, da geht es auch um die Erfüllung mehrerer Detailkomponenten (von Spielsystemen über Forechecking bis Einsätzen von Nachwuchskräften etc.). Dabei soll der 52-jährige Amerikaner aus der Käse- und Football-Stadt Green Bay derzeit offenbar im Plus sein, was im Herbst nicht der Fall war. Und dass in der Mannschaft auch beim "game plan" längst Matthias Trattnig und Rob Schremp das Kommando übernommen hätten, will man so keinesfalls stehen lassen.

Am Ende zählt aber der Erfolg, und damit wird sich Greg Poss' Zukunft erst am Saisonende deutlich abzeichnen - wann immer dieses für die Red Bulls eintritt.

Beim 3:2-Überraschungssieg nach Verlängerung von Slowenien im Olympiaturnier gegen die USA (mit dem Ex-Salzburger Garrett Roe) war Red-Bull-Goalie Luka Gračnar als Ersatz auf der Bank. Freitag stand er gegen die Auswahl Russlands im Tor und musste acht Mal hinter sich greifen: 2:8 gegen Kovalchuk, Datsyuk & Co. und eine Fangquote von knapp 77 Prozent.

Im Vierländerturnier in Dänemark (Euro Challenge) unterlag Österreich Lettland 1:6, den ÖEHV-Treffer erzielte Bulle Alex Cijan.