Eishockey: Red Bull Salzburg feiert den zweiten Zu-null-Sieg in Folge

Die Salzburger Eishockey-Bullen scheinen endlich in Tritt gekommen zu sein. Die Truppe von Coach Greg Poss feierte Freitagabend beim VSV einen ungefährdeten 4:0-(0:0,3:0,1:0)-Sieg. Nach dem schrecklichen Bundesliga-Auftakt mit einer Serie von vier Niederlagen war das der zweite Sieg in Folge, und abermals blieben die Bullen ohne Gegentreffer.

"Wir haben von Beginn an Tempo gemacht, die Villacher zu Fehlern gezwungen und diesmal auch unsere Überzahlchancen genutzt", freute sich Poss, der auf Matthias Trattnig, Raphael Herburger und Alexander Cijan verzichten musste, dafür aber wieder Michael Schiechl aufbieten konnte.

Das hohe Tempo der Salzburger machte sich anfangs noch nicht bezahlt, da VSV-Keeper Dan Bakala im ersten Drittel nicht zu bezwingen war. Auf der anderen Seite bekam Lukas Herzog im Bullen-Tor erst kurz vor der ersten Pause ein paar gefährliche Pucks zu halten.

Zu Beginn des zweiten Drittels machten die Gastgeber mehr Druck, fingen sich aber prompt einen Gegentreffer ein. Dominique Heinrich bezwang VSV-Keeper Bakala, dem die Sicht verstellt war, mit einem Schuss aus dem linken Bullykreis (24.). Die Bullen versuchten, schnell nachzulegen, und nutzten dafür zwei Powerplays. Erst zirkelte John Hughes die Scheibe ins kurze Eck (30.), dann wurde Thomas Raffl direkt vor dem Goalie bedient und fixiert im Nachschuss den 3:0-Pausenstand (39.).

Die Salzburger suchten auch im Schlussdrittel ihr Heil in der Offensive, Villach versuchte mit harter Zweikampfführung dagegenzuhalten. Die Bullen ließen sich davon nicht einschüchtern, zeigten sich defensiv diszipliniert und hatten in Unterzahl sogar die große Chance aufs 4:0. Der vierte Treffer sollte dann aber doch erneut in einem Powerplay der Salzburger fallen. Alexander Rauchenwald hob den Puck über den Goalie zum verdienten Endstand in die Maschen (55.).

"Insgesamt war das ein kompakter Auftritt", urteilte Coach Poss zufrieden. "Zwar haben wir auch einige Defensivfehler gemacht und die Villacher vors Tor gelassen, aber da war dann Lukas Herzog zur Stelle."

Die nächste Chance, die schon unruhig gewordenen Fans zu versöhnen, haben die Salzburger am Sonntag, wenn Graz in der Eisarena gastiert. Die Steirer sind allerdings ein ganz anderes Kaliber als Villach, das diese Saison noch kein Match in der regulären Spielzeit gewonnen hat. Nach dem 5:3-Sieg am Freitag über Dornbirn liegen die Grazer in der Tabelle bereits auf Rang zwei.

Quelle: SN