Eishockey: Red Bull Salzburg verpatzt den Start in die Pick Round

Der EC Red Bull Salzburg präsentierte sich im Auswärtsmatch gegen den KAC erschreckend schwach und war mit der 2:6-Abfuhr noch gut bedient.

So haben sich die Salzburger Eisbullen den Start in die Pick Round der Eishockey-Bundesliga nicht vorgestellt. Die Truppe von Coach Greg Poss kam am Dienstag beim KAC mit 2:6 (1:2, 1:2, 0:2) unter die Räder und hat nun acht Punkte Rückstand auf Platz eins.

Anzeige

Vielleicht lag es daran, dass gleich zwölf Salzburger letzte Woche für ihre Nationalteams im Einsatz waren, statt ein paar trainingsfreie Tage zu genießen. Jedenfalls starteten die Bullen erschreckend schwach in die Partie, spielten reihenweise Fehlpässe, agierten schwerfällig und ohne echten Biss. So mussten sie froh sein, dass sie sich in den ersten 20 Minuten nur zwei Gegentore einfingen. Zudem glückte Regner kurz vor der Pause der Anschlusstreffer zum 1:2.

Viel besser präsentierten sich die Salzburger aber auch danach nicht. Im zweiten Drittel hatten sie Glück, dass den Gastgebern gleich zwei Mal der Treffer zur 5:2-Führung aberkannt wurde. So fiel das fünfte KAC-Tor eben kurz nach Beginn des Schlussdrittels. Die Kärntner ließen auch danach nicht locker, während sich die Bullen zunehmend in Frustfouls flüchteten. So war man am Ende mit der 2:6-Niederlage noch ziemlich gut bedient.

"Heute hat einfach nichts geklappt", meinte Salzburg-Stürmer Thomas Raffl verärgert. "Hin und wieder passiert so etwas. Das müssen wir ganz schnell abhaken."