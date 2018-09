Eishockey: Salzburg kann auch in Innsbruck nicht gewinnen

Der Torbann ist gebrochen, der kapitale Fehlstart für den EC Red Bull Salzburg in der Erste Bank Eishockey Liga aber prolongiert. Fünf Treffer und eine stetige Aufholjagd waren am Ende nicht vom Erfolg gekrönt und so musste sich Österreichs Meister auch in Innsbruck, der "Liga-Schießbude", mit 5:6 nach Verlängerung geschlagen geben.

SN/GEPA pictures Brant Harris (M.) brachte Salzburg mit seinem Tor in die Verlängerung. Dort setzte sich allerdings Innsbruck durch.