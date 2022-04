Eishockey: Salzburg trifft im Liga-Finale auf den Mentor

Das Überraschungsfinale der Eishockey-Liga heißt Salzburg gegen Fehérvár - aber Achtung: Ungarns Coach Kevin Constantine ist der Schöpfer des Salzburger Spielstils.

Die ICE-Hockey-Liga hat ihr Überraschungsfinale: Saisondominator Red Bull Salzburg trifft in der Finalserie ab Dienstag (Volksgarten, 19.45) auf das ungarische Team von Fehérvár. Die Ungarn haben heuer erstmals überhaupt eine Play-off-Serie in der Liga gewonnen und stehen nach einem 4:1 in der Serie über Villach erstmals im Finale. Auf dem Papier scheint das eine klare Sache für Salzburg zu sein - doch bei näherer Betrachtung wird das eine ganz heiße Kiste. Das hat mit einer Person zu tun: Kevin Constantine.

...