Eishockey: Salzburg verschenkt Sieg gegen KAC und unterliegt 2:3

2:1-Führung und eigene Überzahl reichten Salzburg im Finish nicht - nun wird es ganz schwierig.

Für diese Niederlage gibt es normal weder eine Entschuldigung noch eine Erklärung: Red Bull Salzburg unterlag Dienstag im zweiten Semifinale dem KAC auf eigenem Eis doch noch 2:3 - erst traf Rok Ticar 25 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:2-Ausgleich, dann verwertete Clemens Unterweger einen katastrophalen Fehler in der Salzburger Hintermannschaft (Stefan Espeland rutschte aus, Dominique Heinrich spielte danach den Fehlpass) mit einem Hammer zum 3:2-Siegtor in Verlängerung.

Doppelt bitter: Salzburg sah schon wie der sichere Sieger aus. Erst traf Dominique Heinrich nach toller Powerplay-Kombination und Zuspiel von Flo Baltram zum hochverdienten 2:1 - 3:50 Minuten waren da noch zu spielen. Es kam noch schlimmer für den KAC, Manuel Ganahl ging 2:48 Minuten vor dem Ende auf die Strafbank. Doch statt den Sieg in Überzahl nach Hause zu bringen, nahm man selbst zwei völlig unnötige Strafen (John Hughes und schon die dritte für Rick Schofield im Schlussdrittel). Der KAC setzte alles auf eine Karte, nahm Keeper Sebastian Dahm vom Eis und drängte mit 6:3-Feldspielern auf den Ausgleich - der Slowene Rok Ticar traf dann tatsächlich 25 Sekunden vor der Sirene zum schmeichelhaften 2:2 für den KAC.

Salzburg zeigte vor allem im zweiten Drittel das Play-off-Gesicht, das man auch brauchen wird, um die Serie doch noch zu drehen. Mit viel Druck und einem harten Körperspiel ließ man die Gäste kaum aus der eigenen Zone kommen, setzte den KAC unter Dauerdruck und der konnte sich über weite Strecken nur bei Keeper Sebastian Dahm bedanken, dass man im Schlussdrittel noch im Spiel war. Zudem hatte Salzburg auch Pech bei einem Stangenschuss von Taylor Chorney (39.). "Wir waren über weite Strecken die bessere Mannschaft, haben viel Druck ausgeübt und am Ende leider ein paar blöde Strafen genommen. Die Schiedsrichter haben in der Phase auch sehr kleinlich gepfiffen, aber das ist eben so. Wir müssen das Spiel jetzt vergessen und Donnerstag in Klagenfurt zurück kommen", meinte Dominique Heinrich, der in nur wenigen Minuten vom vermeintlichen Siegtorschützen zum Pechvogel mutierte.

Bei Salzburg fehlte der gesperrte Thomas Raffl, beim KAC fiel nach Raffls Check auch Steven Strong aus - es war der dritte Schlüsselspieler in der KAC-Hintermannschaft nach Dave Fischer und Paul Postma, der gefehlt hat fehlte - und dennoch konnte Salzburg kaum Kapital daraus schlagen.



Semifinale, Spiel 2:

RB Salzburg - KAC 2:3 n. V. (0:1, 1:0, 1:1/0:1) Tore: Rauchenwald (28./PP), Heinrich (57./PP) bzw. Ticar (14. 60./PP und empty net), Unterweger (65.). Stand in der Serie: 0:2.

Vienna Capitals - Bozen 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Stand: 1:1.

3. Spiel am Donnerstag.