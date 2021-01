Die Red Bull Hockey Juniors setzten sich gegen Feldkirch auch im Volksgarten durch.

Das Farmteam des EC Red Bull Salzburg steht wie schon in den vergangenen Jahren im Finale der österreichischen Meisterschaft der Alps Hockey League (AHL). Die Jungbullen gewannen am Samstag das Rückspiel im Volksgarten gegen die VEU Feldkirch mit 5:2 (1:0, 0:1, 4:1). Im ersten Semifinalmatch in Vorarlberg hatte sich Salzburg bereits mit 4:2 durchgesetzt.

Julian Lutz brachte die Red Bulls mit 1:0 in Führung. Nach einem Borzecki-Schuss stand er goldrichtig und musste nur mehr abstauben. Feldkirch schlug kurz vor Ende des Mitteldrittels durch Draschkowitz zurück. Im Schlussdrittel legte Salzburg mit einem Doppelschlag binnen 56 Sekunden durch Nikolaus Heigl, der sein erstes AHL-Tor erzielte, und Jakub Borzecki vor. Feldkirch setzte früh alles auf eine Karte und wurde mit dem Anschlusstreffer im Powerplay zunächst auch belohnt. Salzburg machte schließlich aber mit einem Empty-net-Tor von Oskar Maier und dem finalen 5:2 durch Verteidiger Philipp Wimmer den Sack zu.

"Wir hatten das Spiel gut unter Kontrolle und ich finde, wir waren die bessere Mannschaft. Zwar hatte Feldkirch auch einmal das Momentum auf seiner Seite, aber mit unserem 4:2 aus dem Hinspiel war es leichter für uns, heute zu spielen", meinte Premierentorschütze Heigl. "Über mein Tor freue ich mich natürlich. Ich stand richtig und habe den Rebound über die Linie gebracht. Für mich persönlich schön, aber der Einzug ins Finale ist noch cooler."

Red Bull Hockey Juniors - VEU Feldkirch 5:2 (1:0, 0:1, 4:1).

Tore: Lutz (8.), Heigl (47.), Borzecki (48.), Maier (57./EN), Wimmer (60.) bzw. Draschkowitz (38.), Korecky (52./PP/EN).



Quelle: SN