199 Tage nach dem Liga-Abbruch begann die Eishockey-Meisterschaft wieder mit dem Duell Salzburg gegen VSV - und einem Salzburger Kantersieg. Spiel in Bozen ist schon fraglich.

Auftaktspiele daheim - das war in den vergangenen Jahren nie so die Sache von Red Bull Salzburg. Die letzten drei Anläufe gingen schief, doch diesmal startete Salzburg mit einer echten Torflut in die Saison: 6:1 gegen den VSV. Das Resultat wusste Coach Matt McIlvane richtig einzuordnen: "Das Spiel war nicht perfekt, aber das Ergebnis war es." Er bemängelte vor allem Fehler in der Defensive. "Da müssen wir besser werden. Aber es war auch das erste Spiel, in dem wir vollzählig ...