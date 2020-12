Eishockey: Salzburgs Neuer ist auch schon da

Der 33-jährige David McIntyre landete Dienstag mit Familie und drei Kindern in Salzburg - überraschendes Comeback von Rauchenwald.

Das ging schnell: Am Sonntag wurde David McIntyre verpflichtet, am Montag stieg er mit seiner Familie in den Flieger und am Dienstagabend war er auch schon in Salzburg, wo er einen Temperaturschock erlebt haben dürfte: Denn McIntyre lebte mit seiner Familie zuletzt in Florida, wo er sich mit einer Gruppe von NHL-Spielern auch fit gehalten hat.

Der Stürmer, der sowohl als Center als auch Flügel einsetzbar ist, könnte für Salzburg zu einem echten Glücksgriff werden. In der Schweiz ...