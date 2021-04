Eishockey: Salzburgs Wunschspieler kommt im zweiten Anlauf

Österreichs Eishockey-Teamkapitän Peter Schneider steht vor der Unterschrift in Salzburg - Mario Huber hat bereits verlängert.

Es ist ein Ausblick auf die Zukunft des österreichischen Eishockeys: Mit vielen U24-Spielern bereitet sich Österreichs Eishockey-Nationalteam derzeit auf die kommenden Aufgaben bei einem Turnier in Budapest vor - am Donnerstag mit einem 1:0 gegen Ungarn, am gestrigen Freitag mit einem 1:5 gegen Weißrussland. Mit dabei sind auch die Salzburger Talente Kilian Zündel, Tim Harnisch und Paul Huber - und als Kapitän der jungen Truppe fungiert Routinier Peter Schneider. Das könnte auch schon der passende Testlauf für die kommende Saison ...