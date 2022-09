Schweiz setzt auf die belächelten "Ösis"

Gleich elf Österreicher - mit Ex-NHL-Profi Michael Raffl an der Spitze - spielen teils in vorderster Front im Schweizer Eishockey.

Die schwedische Kleinstadt Gävle ist für das Schweizer Eishockey der Inbegriff des Waterloos: 1995 schickte Österreich den Nachbarn mit einer 4:0-Packung in die zweite Liga hinunter. Von da an trennten sich die Wege, die Schweiz wurde zur Großmacht, Österreich zum Pendler zwischen A- und B-Gruppe. Aber: so sehr man in der Schweiz über den kleinen Eishockey-Nachbarn lächeln mag, so begehrt sind mittlerweile dessen Spieler dort. Fast ein Dutzend Österreicher startet mit beeindruckenden Franken-Gagen in die Liga. Ganz oben auf der Liste: Michael Raffl.

Nach 629 Spielen in der NHL (zuletzt in Dallas) wechselt der Villacher zum Finanzkrösus Lausanne. Zuletzt kassierte er rund 1,2 Mill. Dollar in den USA, in der Schweiz dürften es nur rund 20 Prozent weniger sein. Ein beschauliches Pflaster wird Lausanne für Raffl aber keinesfalls, eine Investorengruppe aus Tschechien und den USA machen den Spielort zu einem ungemütlichen Platz bei ausbleibendem Erfolg - da kann Benjamin Baumgartner einiges erzählen.

Für den gebürtigen Zeller beginnt beim SC Bern ein neues Kapitel. Der Schweizer Kultclub hat nach einem Absturz auf Rang elf im Vorjahr 15 Spieler gefeuert und 13 geholt - einer der Neuzugänge war der 22-jährige österreichische Teamspieler, der aus Lausanne gekommen ist. "Ich bin froh, dass eine Lösung gefunden wurde", meinte Baumgartner, der an einem ebenso hoch dotierten Vertrag (vier Jahre a 300.000 Franken netto) wie auch dem Umfeld in der Romandie zerbrach. "Es hat einfach nicht gepasst, ich habe mich da nie wirklich wohlgefühlt." Er habe aber viel gelernt. "Zum Beispiel, dass es nicht immer nur bergauf gehen kann."

Einen Riesenschritt wagt Kilian Zündel, der noch im April mit Red Bull Salzburg die Meistertrophäe gestemmt hat. Er wechselt zu Ambri-Piotta, wo er auf Landsmann Dominic Zwerger trifft. Zündel kommt wie den meisten Österreichern seine Vorarlberger Vergangenheit zu Gute, denn durch Einsätze in Schweizer Jugendteams gelten sie als Eishockey-Schweizer (im Unterschied zu Raffl). Im Tessiner Derby trifft er auf Lugano mit Raphael Herburger und Bernd Wolf. In seine fünfte Saison in der Schweiz geht schon Ex-Salzburger Fabio Hofer in Biel. Aufsteiger Kloten setzt auf Patrick Obrist und das erst 17-jährige Top-Talent David Reinbacher. Und mit Oliver Achermann (La Chaux de Fonds) und Simeon Schwinger (Olten) sind zwei heimische Teamspieler in der zweiten Liga engagiert.